Ladro d'auto "recidivo" arrestato dalla polizia

Era già esperto nel furto di autovetture e ci è cascato ancora. Emanuele Bonaccorso, un 33enne catanese, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto aggravato.

Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti avevano ricevuto una segnalazione per un furto d'auto e hanno - dopo una breve perlustrazione della zona - intercettato Bonaccorso sull'auto rubata in viale Usodimare, all’altezza della rotonda San Nullo.



Alla vista della pattuglia, l'uomo a bordo dell’auto ha cercato di seminare la polizia effettuando una serie di manovre pericolose ma, poco dopo, è stato raggiunto e bloccato.

L’auto presentava segni di manomissione della portiera e del cilindretto di avviamento nonché del vano cruscotto sottosterzo dove è allocata la porta obd, ovvero quella della diagnostica della vettura, utilizzata dal ladro per riprogrammare la codifica della chiave elettronica con l’interfaccia denominata “OBD diagnosi Bluetooth”.

Bonaccorso, che era già in passato indagato per reati contro il patrimonio e in particolar modo per furto di auto, è stato poi condotto in questura per gli accertamenti di rito e arrestato.