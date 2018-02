Lavori in Tangenziale ovest: interessato lo svincolo Aeroporto - Asse dei servizi

A partire da mercoledì 28 febbraio, nell’ambito degli interventi di ripristino della barriere danneggiate da incidenti, in corso sulla sulla tangenziale Ovest di Catania, saranno interessate le rampe dello svincolo Aeroporto/Asse dei servizi. A comunicarlo è l'Anas.

Per consentire i lavori saranno temporaneamente chiuse, in particolare, le rampe in ingresso e in uscita sulla carreggiata in direzione Messina. In alternativa, i veicoli provenienti da Siracusa potranno utilizzare lo svincolo successivo “Zia Lisa”, per poi percorrere il tratto terminale dell’autostrada A/19, Asse Attrezzato e viabilità locale seguendo le indicazioni per l’aeroporto.

Il traffico in ingresso sulla tangenziale Ovest potrà invece utilizzare lo svincolo del centro commerciale “Porte di Catania”, che collega l’Asse dei Servizi con l’Asse Attrezzato, percorrere il tratto terminale dell’A/19 e proseguire in direzione Palermo immettendosi sulla tangenziale di Catania in direzione Messina.

Oppure, in alternativa, potrà percorrere l’Asse dei Servizi, immettersi sulla Tangenziale in direzione Siracusa, uscire allo svincolo successivo denominato Zona Industriale Nord, per poi reimmettersi sulla tangenziale di Catania in direzione Messina.

I percorsi alternativi saranno indicati sul posto con apposita segnaletica.