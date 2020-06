Viagrande, aggiudicati i lavori per la parrocchia di San Biagio

Compiuta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori per la manutenzione straordinaria delle opere pastorali della parrocchia di San Biagio a Viagrande. Ne dà notizia il sindaco, Francesco Leonardi. “La gara - spiega Leonardi - è stata aggiudicata per 431mila euro con un ribasso del 18,652% a fronte di una base d’asta di 530mila euro. Ulteriori 258mila sono le somme a disposizione, per un finanziamento complessivo di 800mila euro che è il più alto ricevuto negli ultimi anni. L’affidamento dei lavori in oggetto è stato svolto con la procedura aperta del Mepa. L’aggiudicazione diventerà efficace non appena sarà completata l'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti della ditta”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leonardi prosegue, sottolineando che ”i lavori riconsegneranno alla fruizione un immobile inutilizzato da molto tempo sito a pochi metri dalla chiesa e dall’omonima piazza San Biagio, nel quartiere di Viscalori”. “Previsti, fra gli altri, il rifacimento della copertura della terrazza, la realizzazione della nuova copertura a falde con materiale ligneo, delle pavimentazioni interne, degli intonaci interni ed esterni, degli infissi esterni ed interni, dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico-antincendio e dell’impianto di condizionamento”. L’aggiudicazione della gara completa una procedura “fortissimamente voluta dalla mia amministrazione – conclude Leonardi - e che si è iniziata con il recupero di un finanziamento derivante da un bando pubblico emanato dal dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti che rischiava di perdersi”.