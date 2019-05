Via ai lavori nella confluenza via Dusmet - parcheggio Amt

Lunedì mattina iniziano i lavori di allargamento di via Dusmet nella confluenza con l’ingresso del parcheggio AMT, al fine di recuperare una nuova corsia per fare meglio defluire il traffico veicolare in transito verso piazza Borsellino e via Domenico Tempio.

In quel punto, infatti, si creano frequentemente code di veicoli per via dell’insufficiente larghezza della carreggiata di percorrenza, contigua alla corsia di accesso all’area di sosta. I lavori di realizzazione di una corsia aggiuntiva, disposti dal sindaco Salvo Pogliese e diretti dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, verranno realizzati in economia da operatori del Comune e della Multiservizi, con doppi turni di lavoro, in modo da concludersi in soli tre giorni. Gli interventi di manutenzione verranno presidiati da agenti della Polizia Municipale, in modo da dirigere il traffico veicolare nel modo più spedito.