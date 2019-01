Viabilità: da lunedì temporanea chiusura tratto via Merlino

Da lunedì 21 a mercoledì 23 gennaio sarà chiuso temporaneamente al traffico veicolare il tratto di via Merlino compreso tra via Galermo e via Vincenzo Casagrandi. Il provvedimento, in vigore la mattina a partire dalle 9 per consentire l'accesso nella scuola di via Merlino, consentirà alla società E-distribuzione i lavori di ripristino del manto stradale. Il traffico proveniente da via Merlino e diretto in via Galermo sarà deviato lungo via Casagrandi. Sarà comunque assicurato ai residenti nella zona dei lavori il transito in entrata e in uscita. Gli interventi saranno indicati dalla segnaletica, la Polizia municipale vigilerà per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla circolazione.