Librino, ruba un'auto ma viene inseguito e arrestato dai carabinieri

Aveva rubato una Panda a Gravina di Catania, in via Paglialunga, e scorazzava per le strade di Librino. Lo hanno però notato i carabinieri che, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in via Delle More e arrestato.

Si tratta del 25enne Salvatore Cosentino che dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Adesso si trova agli arresti domiciliari mentre l'auto è stata restituita al legittimo proprietario.