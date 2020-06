Beccato con una serra di marijuana in casa e allacciato abusivamente all'Enel

Passeggiava lungo il viale Moncada ma alla vista degli agenti ha tentato la fuga lasciando cadere 8 involucri di erba. L'uomo, G.A, già noto alle forze dell'ordine, è stato poi raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato non senza difficoltà visto che in soccorso del fuggitivo è intervenuto il padre.

Gli agenti hanno poi effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo e sono stati trovati residui di marijuana all'interno di una serra che era stata allestita in casa; oltre a ciò, è stato rinvenuto materiale da confezionamento, un bilancino di precisione, 55 bustine di plastica per confezionare la droga, semi di cannabis e piccoli vasi da coltivazione. Sequestrati anche denaro in contanti, un teaser, una mazza ferrata e un coltello multiuso. È stato accertato anche il furto di energia elettrica, reso necessario dall'ingente consumo che una serra del genere pretende. Inoltre G.A abitava con la sua famiglia nell'abitazione di proprietà del Comune in passato occupata illegalmente ed era percettore del reddito di cittadinanza. Adesso è indagato per i reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, per furto di energia elettrica e per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale; il padre è stato indagato per oltraggio a pubblico ufficiale. I controlli di polizia, assieme a personale dell’Enel sono stati estesi ad altri condomini: in diversi casi è stato accertato il furto aggravato di energia elettrica e, per tale motivo, i responsabili sono stati indagati.