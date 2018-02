Librino, spaccia marijuana davanti una sala giochi: arrestato 19enne

I poliziotti del commissariato di Librino hanno tratto in arresto Ivan Faro, 19 anni, per spaccio di droga. Nello specifico, gli agenti hanno notato la presenza di un giovane di corporatura media, con un jeans blu sbiadito e piumino di colore scuro, facilmente riconoscibile anche da lontano per un cappello colorato che gli copriva le orecchie.

I poliziotti hanno verificato un viavai di gente, presente davanti ad una sala giochi che si avvicinava con grande frequenza al 19enne. Gli agenti allora hanno fermato e controllato alcuni giovani che erano entrati in contatto con lui, trovano bustine contenenti marijuana, per le quali sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla prefettura.

Perquisito il pusher, ma anche le aiuole condominiali e i garage limitrofi, sono state ritrovate di 12 bustine in cellophane con all’interno marijuana. La droga, del totale complessivo di 23 grammi, è stata sequestrata. Lo spacciatore, su disposizione del Pm di turno è stato relegato ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.