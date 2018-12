Il M5S chiede la rimozione del commissario del parco dei Nebrodi

“Il commissario della Guardia Forestale di Catania Ferlito venga rimosso dal ruolo di commissario straordinario del Parco dei Nebrodi". E' quanto chiede il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, in relazione all'inchiesta Aetna, che lo vede indagato per i reati di “rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio”, in concorso con Orazio Distefano e Biagio Ragonese.

Antonio De Luca, componente della Commissione Antimafia all’Ars, commenta così il coinvolgimento del commissario Ferlito nell’ambito dell’inchiesta Aetna. “Lungi dal voler essere essere giustizialisti o anticipatori di sentenze - spiega il deputato - a tutela dell'immagine dell'intero comprensorio nebroideo, chiedo con forza al Presidente Musumeci la rimozione di Ferlito dal Parco dei Nebrodi, anche in modo da consentirgli di potersi dedicare alla difesa dalle gravi accuse ricevute” .