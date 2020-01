Il premier Conte telefonerà nello spazio a Luca Parmitano

Chiacchierata spaziale per il premier Giuseppe Conte e l'astronauta italiano Luca Parmitano. L'in flight call è in programma domani, venerdì 10 gennaio, quando, dalle ore 12.45 alle 13.05, il Presidente del Consiglio si collegherà con l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea e colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana. Luca Parmitano dallo scorso luglio si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la missione europea Beyond dell'Esa e, per la prima volta per un europeo, è anche il comandante della Iss. Al colloquio fra Conte e Luca saranno presenti anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il Direttore Generale dell’Esa Jan Wörner ed il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia.