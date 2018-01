Luigi Di Maio incontra gli elettori a Catania il prossimo 2 febbraio

Tappa a Catania del “#Rally per l'Italia” di Luigi Di Maio venerdì 2 febbraio alle ore 14, presso il teatro Abc, in via Pietro Mascagni, 94. Nel corso dell’incontro, rivolto ai cittadini e al mondo delle imprese, del lavoro e del commercio, il candidato premier del M5S presenterà il programma per un governo a 5 Stelle. All’evento saranno presenti i candidati del territorio.