“Lungomare Fest”, l’appuntamento festivo della città con il suo Lungomare

“Lungomare Fest” si chiamerà così l’appuntamento festivo della città con il suo Lungomare. L’iniziativa, che è stata ridisegnata nei contenuti, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Giunta di palazzo degli Elefanti il primo ottobre. A tenere a battesimo la nuova proposta, spiegandone le linee conduttrici saranno, con il sindaco Salvo Pogliese, gli assessori alla Cultura Barbara Mirabella, alla mobilità Giuseppe Arcidiacono, allo Sport Sergio Parisi, alle attività Produttive Ludovico Balsamo. “Lungomare Fest” , insieme all’attenzione verso le attività all’area aperta e alla mobilità sostenibile, ingloberà, in una vera e propria kermesse, attività Culturali, Artigianali, Commerciali e di Sport.

A tal proposito nel sito istituzionale del Comune, alla voce avvisi, associazioni, singole persone, o gruppi potranno trovare come aderire per partecipare con un proprio progetto all’iniziativa. Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 13 del 2 ottobre, tramite mail all’indirizzo: poareanonmercatale@comune.catania.it o consegnando direttamente a mano il plico( dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30) in via Sangiuliano 317 nella sede dell’assessorato alle attività Produttive.