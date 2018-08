Madonna di Ognina, ecco cosa cambia per il traffico alla Zona industriale

Con provvedimento della direzione della Polizia Municipale è stato istituito il divieto di transito dei veicoli nella corsia sud della V^ Strada della Zona Industriale, nel tratto tra la Strada Franco Gorgone ( ex XV^ Strada) e lo stradale Primosole. Stesso provvedimento anche per via Giuseppina Virlinzi ( ex XVI^ Strada) della Zona Industriale, nel tratto tra la X^ e la V^ Strada). Il divieto è stato disposto in seguito ad una sollecitazione dei Vigili del Fuoco di Catania per l’allagamento della V^ Strada della Z.I.

Per consentire i festeggiamenti della Madonna di Ognina dal 1 al 10 settembre sono stati disposti dei provvedimenti temporanei di circolazione dei veicoli in diversi tratti viari della zona. In particolare: divieto di transito veicolare, dalle ore 16 alle 24 dall’ 1 settembre al 9, nell’intero perimetro della piazza Ognina e in via Porto Ulisse ( dal civico 2 al 20).

Dalle ore 8 e fino alle 24 dell’8 e 9 settembre il divieto di transito e la rimozione coatta delle auto in sosta saranno in vigore in via Marittima ( nel tratto della discesa al Molo Foraneo) e, dalle 23 del 9 settembre alle ore 2 del 10 e dalle ore 23 del 9 alle ore 2 del 10 settembre, in piazza Mancini Battaglia area a nord. Con lo stesso provvedimento è stato anche disposto il senso unico di marcia e la rimozione coatta delle auto in sosta in via Parrocchia, nel tratto e nel senso da via Dei Consari a viale Artale Alagona, dalle ore 1 alle 24 dei giorni 1, 2, 5, 6, e 8 settembre.