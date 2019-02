Mafia, il "veto" dei Santapaola contro l'uccisione dell'ex procuratore

Totò Riina, il 'capo dei capi', subito dopo le stragi eccellenti a Capaci e in via D'Amelio, ordino' di uccidere l'allora procuratore di Catania, Mario Busacca, ma i vertici della 'famiglia' Santapaola si opposero.

A rivelarlo è Vincenzo Santapaola, figlio di Salvatore e nipote del capomafia Benedetto, facendo spontanee dichiarazioni alla Corte d'assise d'appello di Catania nel processo in cui è imputato per l'omicidio di Luigi Ilardo, il cugino del boss Giuseppe 'Piddu' Madonia, assassinato il 10 maggio 1996 perché, secondo l'accusa, Cosa nostra sospettava fosse un 'confidente' e che aveva l'intenzione di collaborare con la giustizia. "Fu Natale Di Raimondo - ha detto Santapaola facendo spontanee dichiarazioni in aula - a portare l'ordine da Palermo, ma io mi opposi perché eravamo contrari a delitti eclatanti. A Catania si poteva stare tranquilli".