Mafia, maxi confisca di 15 milioni a imprenditore etneo vicino ai clan

La Dia di Caltanissetta ha confiscato l'ingente patrimonio del libero professionista Rosario Marchese, 32enne di Caltagirone ma residente a Brescia, agli arresti, per reati di mafia, nel carcere Opera di Milano. Il provvedimento, che gli ha altresì aggravato la misura della sorveglianza per ulteriori due anni, trae origine da un’attività condotta dalla Dia per scoprire i patrimoni illeciti delle organizzazioni mafiose. Marchese è contiguo sia alla Stidda sia ai Rinzivillo di Gela.

Gli accertamenti condotti hanno consentito di mettere in evidenza il suo repentino incremento di ricchezza, ritenuto complessivamente “anomalo” rispetto alla dichiarata posizione reddituale, risultata sproporzionata anche in rapporto all’elevato tenore di vita, al consistente patrimonio immobiliare. E, soprattutto, alla sua ascesa imprenditoriale concretizzatasi, in brevissimo tempo, con la costituzione, nel nord Italia, di numerose società operanti in molteplici settori commerciali, risultate tutte direttamente o indirettamente a lui riconducibili. Il provvedimento di confisca, che segue il sequestro effettuato nel febbraio del 2019, ha interessato beni stimati in oltre 15 milioni di euro. Nello specifico: 11 società e 2 ditte individuali con sedi a Brescia, Bergamo, Milano, Torino, Verona, Roma e Gela, operanti nei settori della consulenza amministrativa, finanziaria e aziendale, della sponsorizzazione di eventi e del marketing sportivo, del noleggio di autovetture e mezzi di trasporto marittimi ed aerei, del commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, di studi medici specialistici, della fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e della gestione di bar; anche un dipinto del XVII secolo (per un valore di circa sei milioni di euro); una holding con uffici a Milano in via Montenapoleone; una società di noleggio che gestisce, presso la struttura aeroportuale del Catullo di Verona, una flotta di vetture di lusso;una società con sede a Roma, che sponsorizza e partecipa a prestigiosi campionati monomarca di auto da competizione; 5 beni immobili e 50 rapporti bancari.