Mafia dei Nebrodi e i rapporti con i Santapaola: arresti anche a Catania

Sono 94 le persone raggiunte da misure di custodia cautelare, 48 in carcere e 46 agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'operazione dei carabinieri del Ros e della guardia di finanza contro l'associazione mafiosa di Tortorici, nel messinese, operativa nell'area dei Nebrodi. Inoltre, gli investigatori hanno sequestrato 151 imprese, conti correnti, rapporti finanziari e vari cespiti.

L'indagine delegata al Ros ha consentito di ricostruire l'attuale assetto e operatività del clan dei "Batanesi", diretto da Sebastiano Bontempo, di 51 anni, Sebastiano Bontempo, di 48 anni, Sebastiano Conti Mica, Vincenzo Galati Giordano, gruppo mafioso operante nella zona di Tortorici e in gran parte del territorio della provincia di Messina. L'altro filone d'indagine, quella Guardia di Finanza, si è concentrato su una costola del clan cosiddetto "Bontempo-Scavo", capeggiata da Aurelio Salvatore Faranda, che, dopo le vicissitudini giudiziarie derivanti da diverse vicende processuali, nel corso del tempo avrebbe esteso il centro dei propri interessi fino al Calatino.

Dalle indagini, 'rese particolarmente complesse dal contesto territoriale ostile ed ermetico - rendono noto gli inquirenti -, è emersa l'immagine di un'associazione mafiosa estremamente attiva, osservante delle regole e dei canoni dell'ortodossia mafiosa, in posizione egemone nell'area nebroidea della provincia di Messina ma capace, al tempo stesso, di rapportarsi - nel corso di riunioni tra gli affiliati - con le articolazioni territoriali mafiose di Catania.

In particolare, ha sottolineato il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, a Messina, nel corso della conferenza stampa: "Le indagini hanno evidenziato come la mafia dei Nebrodi abbia uno stretto collegamento con la cosca Santapaola di Catania con alcuni mandamenti di Cosa Nostra palermitana e sia proiettata su questa grande alleanza - ha aggiunto -. L'obiettivo era tagliare l'operatività di queste cosche ma anche di sistemi analoghi, che vedono i capi mafiosi ed i responsabili centro di assistenza agricola programmare le truffe".

Tutti i nomi degli arrestati

Custodia Cautelare In Carcere:

Agostino Ninone Pasqualino, Nato a Naso (Me).

Barbagiovanni Calogero, Nato a Catania Pregiudicato.

Barbagiovanni Carmelo, Nato a Tortorici (Me), In Atto Detenuto Per Altra Causa Presso Casa Circondariale Di Cuneo.

Bontempo Gino, Nato a Tortorici (Me).

Bontempo Giuseppe, Nato a Tortorici (Me).

Bontempo Salvatore, Nato a Biancavilla (Ct).

Bontempo Sebastiano, Nato a Tortorici (Me), Inteso “U Uappo”.

Bontempo Sebastiano, Nato a Tortorici (Me), Inteso “U Biondino”.

Bontempo Scavo Sebastiano, Nato a Tortorici (Me).

Cala’ Lesina Salvatore, Nato a Tortorici (Me).

Calcò Labruzzo Gino, Nato a Tortorici (Me).

Caputo Andrea, Nato a S. Agata di Militello (Me).

Coci Domenico, Nato a Sant’Agata di Militello (Me).

Condipodero Marchetta Giuseppe, a Piraino (Me).

Conti Mica Samuele, Nato a Sant’Agata di Militello (Me).

Conti Mica Sebastiano, Nato a Tortorici (Me), inteso “U Bellocciu”.

Conti Taguali Ivan, Nato a Messina.

Costanzo Zammataro Giuseppe, Nato a Tortorici (Me).

Costanzo Zammataro Giuseppe, Nato a Biancavilla (Ct).

Costanzo Zammataro Giuseppe, Nato a Biancavilla (Ct).

Costanzo Zammataro Salvatore, Nato a Tortorici (Me), In Atto Detenuto Per Altra Causa Presso Casa Circondariale Di Cuneo.

Costanzo Zammataro Salvatore, Nato a Biancavilla (Ct).

Destro Mignino Santo, Nato a Sant’agata Di Militello (Me).

Destro Mignino Sebastiano, Nato a Tortorici (Me).

Galati Giordano Vincenzo, Nato a Tortorici (Me).

Galati Giordano Vincenzo, detto Lupin, Nato a Tortorici (Me), in atto Detenuto Per Altra Causa Presso Casa Circondariale Di San Gimignano.

Hila Alfred, Nato a Shkoder (Albania).

Marino Agostino Antonino, Nato a Tortorici (Me).

Marino Rosario, Nato a Messina.

Marino Gammazza Giuseppe, Nato Il 27.04.1971 A Tortorici (Me).

Protopapa Francesco, Nato a Sant’Agata di Militello (Me).

Scinardo Tenghi Giuseppe, Nato a Gross-Umstadt (Germania).

Talamo Mirko, Nato a Catania.

Valerio Labia Giuseppe, Nato a Patti (Me).



Arresti Domiciliari

Bontempo Alessio, Nato a Sant’Agata di Militello (Me).

Bontempo Lucrezia, Nata a Patti (Me).

Bontempo Giovanni, Nato a Adrano (Ct).

Bontempo Giuseppe, Nato a Sant’Agata di Militello (Me).

Cala’ Campana Sebastiana, Nata a Tortorici (Me).

Ceraulo Vincenzo, Nato a Randazzo (Ct), Consigliere comunale del Comune di Randazzo.

Coci Jessica, Nata a Sant’Agata di Militello (Me).

Costanzo Zammataro Claudia, Nata a Sant’Agata Di Militello (Me).

Costanzo Zammataro Loretta, Nata a Tortorici (Me).

Costanzo Zammataro Valentina, Nata a Tortorici (Me).

Costanzo Zammataro Romina, Nata a Tortorici (Me).

Galati Pricchia Daniele, Nato a Messina.

Sciuto Alessandra, Nata a Catania.