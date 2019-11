Magma, al via la mostra di cinema breve: il programma

È tutto pronto per la 18esima edizione di Magma - Mostra di cinema breve 2019. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 19 novembre alle 20, al Multisala Margherita di Acireale, dove alle 20.30 si svolgerà la proiezione del film La mafia non è più quella di una volta, alla presenza del regista Franco Maresco.

Il film, Premio speciale della giuria alla 76esima Mostra del cinema di Venezia, racconta Palermo 25 anni dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Prima della visione del film, alle ore 20, l’associazione culturale Scarti illustrerà il programma ai giornalisti. Alla presentazione interverranno il sindaco Stefano Alì e l'assessore al Turismo e Cultura Fabio Manciagli del Comune di Acireale, che co-organizza la manifestazione. Contestualmente, col regista Franco Maresco è previsto un punto stampa nel foyer del Multisala Margherita.

Di seguito il programma della di Magma - Mostra di cinema breve 2019.

Martedì 19 novembre h. 20 Punto stampa di presentazione del festival @ Multisala Margherita, Acireale h 20.30 La mafia non è più quella di una volta @ Multisala Margherita, Acireale proiezione dell'ultimo film di Franco Maresco, premio speciale della giuria a Venezia 2019, alla presenza del regista

Mercoledì 20 novembre h 21 Insula - Impressioni di Sicilia @ Cinema Odeon, Catania Concorso di corti siciliani + omaggio a Cinepila + breve live di Cesare Basile

Giovedì 21 novembre h 21 Food Visions @ Ristorante “La Chiazzetta”, Acireale cinema e alta cucina per una serata multisensoriale (su prenotazione)

Venerdì 22 novembre h 20.30 Concorso internazionale di cortometraggi @ Multisala Margherita, Acireale h 23.30 Dopofestival @ Etimué, Acireale

Sabato 23 novembre h 20.30 Concorso internazionale di cortometraggi @ Multisala Margherita, Acireale h 23 Proclamazione del corto vincitore del Premio Lorenzo Vecchio, del vincitore del Premio del Pubblico e assegnazione delle menzioni speciali h 23.30 Festa finale @ Sottovoce Pub, Acireale.