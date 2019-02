Maletto, al via i lavori per il consolidamento della Rocca del Castello

Partiranno a giorni i lavori di consolidamento di Rocca del Castello a Maletto, in provincia di Catania. Ne dà notizia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nell’Isola.

"Con quest’opera – spiega il governatore – non solo mettiamo in sicurezza il centro abitato della zona Castello e la chiesa di Sant’Antonio, ma garantiamo la percorribilità di via Pirandello, arteria principale del centro storico della cittadina, in condizioni di assoluta tranquillità".

L’intervento verrà eseguito dalla Coiv di Cotronei, per un importo complessivo di 575 mila euro, e comprende il distacco dei massi pericolanti, la sigillatura delle fessurazioni presenti e la successiva realizzazione di un rafforzamento delle pareti rocciose mediante utilizzo di rete metallica, ma anche la chiodatura e la fasciatura di parti del costone. E’ altresì prevista la messa in sicurezza di parti della roccia su cui sinora non si é intervenuti e, in particolare, i versante sud e nord, e la rimanente parte del versante ovest.

