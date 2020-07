Manca l'acqua in alcune zone di Gravina: ecco le vie interessate

Sidra informa che a causa di un guasto a un impianto di un fornitore terzo, che serve il territorio del Comune di Gravina di Catania, è costretta a effettuare turnazioni che determineranno fenomeni di mancanza acqua. Di seguito le aree e fasce orarie indicate dalla Sidra per i possibili disservizi: dalle ore 06 alle ore 15 via Gramsci, via Arcoleo, via Tomaselli e traverse limitrofe; dalle ore 15 alle ore 22 via Gramsci, Fratelli Bandiera, Etnea, San Paolo, Coviello e traverse limitrofe; dalle ore 23:00 alle ore 06 vie dell’Autonomia, Zangrì, Giuseppe Mazzini, Puccini, Maria Ausiliatrice, Piazza Risorgimento e traverse limitrofe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sidra si è subito attivata nei confronti della ditta proprietaria dell’impianto non funzionante chiedendo l’immediata riparazione e nelle more, su richiesta del sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, ha reperito risorse idriche da destinare all’area gravinese, dalla prossima settimana, per evitare ulteriori disagi alla popolazione e garantire il servizio idrico.