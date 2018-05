Rubano energia elettrica manomettendo i contatori: denunciate due donne

Una pensionata di 73 anni, già gravata da precedenti penali e una bracciante agricola di 39 anni sono state denunciate dai carabinieri di Maniace per furto aggravato. I militari ieri mattina hanno avuto accesso alle abitazioni delle due donne accertando, grazie anche alla collaborazione dei tecnici dell’Enel, come le stesse avessero manomesso i rispettivi contatori, per impedire la regolare registrazione del consumo di energia elettrica erogata. I tecnici al termine delle operazione, hanno ristabilito il normale funzionamento dei misuratori elettronici.