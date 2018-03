Aci Castello, manutenzioni stradali: ok della giunta per le strade d'ingresso

La giunta comunale di Catania ha approvato la delibera per interventi di manutenzione, messa in sicurezza e innovazione delle vie Acicastello, Teseo, Caruso, Messina per un importo complessivo di un milione e 350 mila euro provenienti dal programma Cta-Mover che fa parte del Patto per Catania.

"Prosegue - ha detto il sindaco Enzo Bianco - il nostro programma di investimenti sulle manutenzioni di strade e piazze, la più grande opera pubblica di Catania, attesa dai cittadini da quindici anni. Ricordo che l'investimento complessivo previsto supera i trentuno milioni di euro, una cifra finora mai spesa nella nostra città, e che sta dando una ricaduta estremamente positiva anche in termini di occupazione".

Nelle strade interessate si interverrà rifacendo completamente una superficie complessiva di manto stradale di 51.709 metri quadrati. Sarà realizzata la segnaletica orizzontale e piazzati dieci semafori pedonali illuminanti e con rilevatori acustici, due passaggi pedonali rialzati, quattordici bande ottico sonore e tremila catarifrangenti stradali. Inoltre saranno sistemati alcuni tratti di marciapiede.

"Con questo intervento - ha detto l'assessore alle Manutenzioni Salvo Di Salvo - otterremo il doppio obiettivo di sistemare sotto il profilo strutturale un'arteria di grande importanza per la città vista l'alta densità di traffico che deve sopportare e di metterla in sicurezza attraverso una serie di strumenti innovativi. Proseguiremo la nostra azione sulle principali strade della nostra città aprendo, da qui a poco, nuovi cantieri anche sulla circonvallazione e sul lungomare".