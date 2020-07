Per un marito violento scatta il divieto di avvicinamento a moglie e figli

Per un 29enne di Adrano è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento all'abitazione dove risiede la moglie e ai luoghi frequentati dai digli e dalla cognata, dovendo rimanere a una distanza non inferiore ai duecento metri, con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo. La misura è scattata dopo l'arresto dello scorso 4 luglio che aveva posto fine alla vicenda di maltrattamenti e atti persecutori che l’uomo ormai da diverso tempo poneva in essere nei confronti della propria moglie, impedendole di compiere anche le azioni più semplici della quotidianità e determinando un grave stato di ansia e paura nella sua famiglia.

