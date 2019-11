Commemorazione della “Virgo Fidelis” Patrona dei carabinieri

Ieri pomeriggio, nella suggestiva cornice del Santuario della Madonna della Sciara di via Mompileri a Mascalucia, si è svolta la celebrazione Eucaristica in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei carabinieri. Al rito religioso officiato dal Vicario Generale della Curia Arcivescovile di Catania, Monsignor Salvatore Genchi, hanno partecipato, oltre al Sindaco di Mascalucia, le massime cariche istituzionali presenti nella Città Metropolitana di Catania nonché numerose autorità civili, militari e religiose, i familiari dei Militari “Vittime del Dovere” e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La chiesa era gremita di gente (moltissimi fedeli e tanti carabinieri, tutti in servizio nei vari comandi della provincia etnea).

Dopo la celebrazione, l’intervento del comandante provinciale dei carabinieri di Catania, Colonnello Raffaele Covetti, il quale, dopo aver ringraziato e formulato un particolare saluto alle Autorità religiose, civili e militari presenti, alle rappresentanze dell’Anc e a tutti i carabinieri, familiari e cittadini, nonché alla rappresentanza dei Baby Sindaci gentilmente intervenuti, ha ricordato con commozione i militari deceduti nell’ultimo anno, stringendosi con affetto e gratitudine alle loro famiglie.