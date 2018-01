Il Presidente Mattarella in visita a Catania: da Librino al teatro Bellini

Grande attesa oggi a Catania per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma della visita prevede l'inaugurazione di 13 lotti destinati a orti urbani, nel quartiere di Librino in viale San Teodoro Parco Librino.

Successivamente, la cerimonia di intitolazione della circonvallazione ovest che conduce al nuovo ospedale San Marco all'ex Presidente Carlo Azeglio Ciampi (si chiamerà, infatti, viale Presidente Ciampi).

La visita di Mattarella a Librino segue di pochi giorni l'incendio della sede dell'associazione rugby Briganti che, nel difficile quartiere catanese, svolgeva un importante ruolo aggregativo. Quella di oggi è la prima visita di un Capo dello Stato a Librino.

Librino si rifà il look

I 'malpensanti' dicono che Librino si è rifatta il look, in parte, in vista dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal Comune, invece, si parla di esecuzione del programma di riqualificazione delle strade e delle piazze della città, dal centro alla periferia. Ecco che, ieri, sono stati completati gli interventi sulla rotatoria davanti all'ospedale San Marco di Librino, con la sistemazione delle aiuole attraverso il contratto Global service partito nel novembre dello scorso anno. Ancora a Librino e con le medesime modalità è stata portata a termine anche la sostituzione di cordoli e riparazione di tratti di sede stradale. Sempre ieri hanno preso l'avvio nel Parco Zammataro di Barriera del Bosco i lavori per riparare i vandalismi segnalati dai residenti e per installare nuovi elementi d'arredo urbano secondo un progetto che costerà complessivamente 35 mila euro, finanziati con fondi del bilancio comunale. La gara d'appalto per il recupero del Parco è stata bandita in novembre e aggiudicata alla fine di dicembre. I lavori si concluderanno alla fine di gennaio, quando saranno stati completati anche quelli per riqualificare piazza Santa Maria Luisa di Gesù nel quartiere di Monte Po, partiti la settimana scorsa. Sulla piazza si sta compiendo, grazie al Global service, un intervento di manutenzione straordinaria sistemando avimentazione, cordoli, spazi a verde.

Mattarella al Teatro Bellini

In serata Mattarella assisterà a "La rondine" di Giacomo Puccini, che aprirà la stagione lirica del Teatro Bellini. E' una nuova produzione in cui il maestro di Gianluigi Gelmetti è impegnato nella doppia veste di direttore e regista. Tra gli interpreti il soprano Patrizia Ciofi e il tenore Giuseppe Filianoti. "Ascolteremo - spiega Gelmetti - l'edizione originale del 1917 che meglio evidenza la modernità della protagonista, consapevole della propria difficoltà di amare incondizionatamente e 'per sempre', nella misura in cui prevale in lei la determinazione alla realizzazione personale". Ingresso a teatro blindato e spettatori controllati con i metal detector. Per quanto riguarda la viabilità del centro storico, nessun provvedimento di chiusura è stato preso.