Rifiuti, maxi discarica tra Catania e Mascalucia

Con l'arrivo dell'estate aumenta sensibilmente il problema dei rifiuti e delle discariche abusive. La provincia di Catania ne è piena senza soluzione di continuità. Un nostro lettore ci ha segnalato una maxi discarica abusiva in via Pompeo Cisternazza, una arteria che collega il Comune di Catania e quello di Mascalucia. "Si tratta di una strada in totale abbandono e senza pubblica illuminazione - spiega il nostro lettore - e non si riesce più a passare per i notevoli cumuli di materiale di risulta che vengono continuamente scaricati. Ci sono anche telai di moto. Nessuno fa nulla e chi è del posto subisce e basta".

