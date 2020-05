Maxi sequestro della finanza: 40 mila articoli falsi e 3 mila mascherine per bambini

Maxi sequestro della guardia di finanza in un esercizio commerciale di Misterbianco. Nel mirino delle fiamme gialle oltre 40 mila articoli presumibilmente contraffatti e seimila mascherine chirurgiche monouso che stavano per essere immessi alla vendita.

In particolare i militari hanno controllato un'attività gestita da un cittadino cinese e hanno trovato oltre 40 mila articoli tra giocattoli e circa tremila “inedite”mascherine per bambini, custodite alla rinfusa, presumibilmente contraffatte raffiguranti personaggi beniamini dei bambini quali Spiderman, Fortunite, Bing, Baby Shark e Disney e potenzialmente dannose per i più piccini. Contestualmente i finanzieri della compagnia di Catania ritrovavano ulteriori seimila dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche monouso), privi delle obbligatorie informazioni previste dalle direttive UE, della validazione dell’autorità sanitaria nazionale, nonché della certificazione CE e dei prescritti requisiti di tracciabilità e di affidabilità, pronte per essere fraudolentemente confezionate in apposite scatole (con marchio CE) ed essere distribuite, creando così, a causa della condotta particolarmente insidiosa per i consumatori che sono tratti in inganno sulla qualità dei prodotti acquistati, oltre a una situazione di potenziale pericolo per la salute, un notevole danno al mercato legale.

Al momento del controllo non sono stati esibiti documenti commerciali o fatture che attestassero la provenienza della merce e il regolare acquisto da produttori legittimati o da operatori economici autorizzati all’esportazione in Italia. Per tale ragione, i militari della compagnia di Catania hanno proceduto al sequestro penale della merce e denunciato il cittadino di nazionalità cinese per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, utilizzo di segni mendaci e ricettazione.