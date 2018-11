A Caltagirone attivo uno sportello orientativo per i migranti

Il nuovo Decreto Sicurezza Salvini ha gettato luci e ombre sul fenomeno migratorio, creando immensa confusione soprattutto sul risvolto pratico che questa nuova legge possa avere nei migranti presenti sul territorio italiano. Data la necessità di apportare chiarezza, l’Als Mcl di Caltagirone, attiverà a partire dal 26 novembre 2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 19 uno sportello di informazione e orientamento legale, ad accesso gratuito, nella sede del Circolo Mcl di via Roma 215 a Caltagirone.Legali esperti in immigrazione orienteranno i migranti per la comprensione dei vari aspetti che li riguardano in merito al nuovo Decreto Sicurezza e sulle modalità di gestione del fenomeno immigrazione da parte del nuovo Governo.