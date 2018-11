Mineo, consegnati i lavori di manutenzione straordinaria per Sp 113

Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria per la strada provinciale 113, che ricade in territorio di Mineo. Gli interventi prevedono la rifacimento di alcuni tratti del piano stradale, la collocazione di barriere di sicurezza e della nuova segnaletica e saranno completati entro metà gennaio dell’anno prossimo. L’importo di spesa, di quasi 80 mila euro, grava su fondi regionali, finanziati con Deliberazioni di Giunta del settembre 2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia. Sono interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria e rientrano nell’ambito del programma per le sistemazioni più urgenti che riguardano la viabilità provinciale.