Minori, il Garante a Catania: "In Sicilia 8.000 ragazzi stranieri senza famiglia"

"In Sicilia abbiamo quasi 8.000 minori stranieri non accompagnati, la metà di quelli presenti in Italia, che sono quasi 18 mila. L'impegno che mi sono assunto è di dare seguito alle legge 47 per ciò che riguarda la formazione dei tutori volontari. Circa 150 presto si aggiungeranno al numero complessivo dei tutori che in Sicilia sono intorno a 600, ma se abbiamo 8.000 minori stranieri non accompagnati ancora la percentuale è abbastanza bassa".

Lo ha detto il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Siciliana Luigi Bordonaro, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'inaugurazione a Catania del centro diurno 'Civico zero' dell'organizzazione Save the Children, il quarto in Italia, il primo in Sicilia, dedicato alla protezione e promozione dell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Bordonaro ha aggiunto che "l'impegno è quello di organizzare corsi di formazione nel 2018 per aggiungere ulteriori tutori volontari e potere quindi affrontare significativamente quello che è la legge 47 come novità ha introdotto", aggiungendo che "il primo passaggio è che vi siano le domande da parte di chi avverte la sensibilità di impegnarsi per la tutela dei minori stranieri non accompagnati".

"La legge 47 - ha concluso - introduce degli elementi di accompagnamento per il periodo che va dai 18 ai 21 anni ma con tutte le difficoltà attuative di questa azione di sostegno perché la funzione di tutela cessa ma c'e' la necessità di trovare anche dei meccanismi che possano consentire il reale inserimento nel nostro contesto sociale di questi minori stranieri non accompagnati"