Misterbianco, arrestati dai carabinieri due rapinatori

I carabinieri di Gravina di Catania hanno tratto in arresto il 31enne Emanuele Nicolosi ed il 29enne Giuseppe Petronaci, entrambi in atto agli arresti domiciliari, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Catania. I due sono stati riconosciuti colpevoli del reato di rapina in concorso commesso a Misterbianco nel febbraio 2017 e dovranno espiare la pena residua di tre anni e otto mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di piazza Lanza.