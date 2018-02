Mobilità sostenibile, Enzo Bianco incontra il ministro Galletti

Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha incotrato a Roma il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti per fare il punto sulle azioni da intraprendere circa la mobilità sostenibile in Italia. In base alle indicazioni di esperti, il nostro paese può supportare, da un punto di vista ambientale, fino a 5 milioni di auto elettriche al 2030.

"Per abbattere l'inquinamento - spiega Galletti - bisogna che tutti ci si muova nella stessa direzione mettendo ogni forza in campo. Ho bisogno del contributo dei Comuni e delle Regioni". "Quello del traffico - osserva il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci e sindaco di Catania Enzo Bianco - è uno dei più sentiti problemi per gli abitanti delle nostre città e in particolare di quelle metropolitane. La conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile, che si svolgerà anche quest'anno a Catania, sarà l'occasione non soltanto per fare il punto sulle tecnologie e sugli strumenti di legge a nostra disposizione, ma soprattutto per individuare soluzioni che possano un mutamento di mentalità e di stile di vita nei cittadini. Dobbiamo lavorare per rendere gli spazi urbani sempre più a misura d'uomo - continua Bianco - puntando sul verde e sulle passeggiate, che migliorano la nostra salute. E occorre incentivare l'uso dei mezzi pubblici e delle biciclette e disincentivare quello dell'automobile che crea inquinamento".