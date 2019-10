Biga Morgantina rubata dal cimitero di Catania, i nomi degli arrestati

Il gruppo criminale dalla vendita dell'opera bronzea sperava di potere realizzare due milioni di euro. Una volta imbragata la biga è stata sollevata con elicottero e poi poggiata su un camion. Successivamente è stata divisa: la carrozza è stata nascosta in un garage nel Catanese, i due cavalli occultati in una stanza 'segreta' realizzata in una villetta privata dell'Ennese.

Soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere:

ARDITO Nuccio, nato a Catania il 26.04.1970 CORIO Antonio, nato a Catania il 16.11.1997 CORIO Francesco, nato a Catania, il 04.06.1978 (già detenuto per altra causa nel carcere di Catania Piazza Lanza) COSTANTINO Gianluca, nato a Siracusa il 04.05.1975 LO GIUDICE Angelo Dario, nato a Catania il 25.08.1985 MESSINA Giovanni , nato a Nicosia /en) il 05.01.1954

Soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari: