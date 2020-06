Movida, ancora sanzioni per i locali aperti oltre l’orario consentito

Durante il fine settimana la polizia municipale al comando di Stefano Sorbino ha effettuato diversi servizi di controllo nella movida del centro storico per verificare il rispetto dell’ordinanza del sindaco che impone, tra i vari obblighi, la cessazione delle esecuzioni musicali a mezzanotte e la chiusura dell’attività alle 2. Durante i consueti sopralluoghi delle pattuglie notturne tra venerdì, sabato e domenica notte è stato accertato che sei esercizi commerciali del centro storico, ubicati in via Teatro Massimo, via Gemmellaro, via Landolina, via Auteri, piazza Giovanni XXIII e via Coppola, risultavano aperti e in pieno esercizio ben oltre l’orario consentito, alcuni addirittura dopo le 4 del mattino. Ai sei esercenti è stata applicata sia la multa di 400 euro e sia la sanzione accessoria della chiusura immediata dell’attività per 5 giorni.

E ancora, sempre nel fine settimana,in esecuzione delle direttive di contrasto all'abusivismo del sindaco Pogliese e dell'assessore Porto. tre operatori commerciali sono stati sanzionati in Via Segantini, Via Vittorio Emanuele e Via Gemmellaro, per aver occupato il suolo pubblico in assenza di autorizzazione amministrativa. Altrettanta sorte è toccata a due chioschi bar mobili in Piazza Europa – uno dei quali è stato sanzionato per ben due volte nella stessa giornata di sabato – per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e aver trasformato la loro autorizzazione itinerante in permesso a posto fisso. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5mila euro.