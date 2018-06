Multa europea sullo smaltimento delle acque reflue, Catania tra le città che non rispetta le norme

Catania è tra le città indicate dall'Unione Europea per la gestione inadeguata delle acque di scarico cittadine. La maxi sanzione imposta dalla Corte di Giustizia Europea per l'Italia è di 25 milioni di euro, più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma delle 100 città sprovviste di reti fognarie o di sistemi di trattamento delle acque reflue.

Il sistema fognario catanese, al quale sono allacciati circa 70 mila utenti, è assolutamente insufficiente per la città e la questione relativa alla depurazione delle acque torna, puntuale, ogni estate. L'adeguamento tanto atteso appare però ormai più vicino perché il progetto di appalto per la progettazione dell'intervento sull'intero agglomerato di Catania, è stato finalmente firmato dal commissario straordinario unico per la Depurazione, Enrico Rolle.

Grazie a questo passaggio si potrà dunque dare l’avvio alla gara, di cui Invitalia è ente appaltante, per affidare tutte le attività di progettazione e direzione dei lavori per oltre 16 milioni di euro. L’importo economico complessivo del programma generale di completamento dell’impianto di depurazione consortile e di estensione della rete fognante nell’intera città di Catania è di 462 milioni.

“Questo atto – spiega il Commissario Rolle – ci fa compiere un passo in avanti verso l’avvio di lavori necessari sia per superare l’infrazione europea nei confronti di Catania, che per dare alla città etnea e alla sua provincia un impianto di fognatura e depurazione finalmente adeguato a una grande città del Mediterraneo”.