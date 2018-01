Domenica 4 febbraio musei aperti a Catania: la mappa degli eventi

Il Comune di Catania aderisce anche domenica 4 febbraio all’iniziativa nazionale lanciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali “ Domenica al Museo” per avvicinare sempre più i cittadini alla fruizione dei musei. Per l’occasione, saranno con ingresso a pagamento i seguenti siti comunali: Museo Civico Castello Ursino dalle ore 9 alle ore 21( la biglietteria chiude un'ora prima). Museo Emilio Greco dalle 9 alle 13 Museo Belliniano dalle 9 alle 13. Ad ingresso libero: Palazzo della Cultura – dalle ore 9 alle ore 19 Galleria d’Arte Moderna – Ex Convento di Santa Chiara dalle ore 9 alle ore 13