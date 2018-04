Nascondeva eroina in casa, un arresto della squadra mobile a Misterbianco

La squadra mobile ha arrestato Antonio Mannino, ritenuto responsabile dei reati di cessione e detenzione ai fini di spaccio di eroina. L'uomo è stato notato a Misterbianco mentre cedeva lo stupefacente ad un cliente. Sottoposto a controllo e a perquisizione personale, Antonio Mannino è stato trovato in possesso di 9 involucri di eroina per un peso complessivo di grammi 3 circa e una somma di denaro in banconote di vario taglio. Nel corso di perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione di Mannino, all’interno di un ripostiglio e nel giardino, sono stati rinvenuti e sequestrati: 34 involucri in cellophane trasparente contenenti eroina, per un peso complessivo di circa grammi 103,56; 2 involucri contenenti, parte di una pillola, del tipo anfetamine, per un peso complessivo di circa 1 grammo; 5 flaconi di metadone; sostanza da taglio; materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione elettronico.