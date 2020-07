Nascondeva marijuana in soggiorno: scovata dal fiuto dei cani

La polizia ha arrestato il catanese Gianluca Sapuppo (del 1999) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri, nel corso di un’attività addestrativa svolta congiuntamente dalle unità cinofile e da personale delle Volanti nella zona di San Giovanni Galermo, dove esiste una fiorente piazza di spaccio attiva h 24, è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del Sapuppo. A seguito di questa attività sono stati rinvenuti e sequestrati 70 grammi di marijuana, contenuti in un barattolo occultato nella credenza del soggiorno, e un bilancino di precisione ancora intriso di droga. Pertanto, il Sapuppo è stato tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Nell’ambito della stessa sessione addestrativa i cani poliziotto Maui e Sky hanno rinvenuto nella stessa zona nelle campagne alle spalle delle abitazioni di via Capo Passero, due involucri contenenti cocaina del peso di 14 grammi e due involucri contenenti marijuana del peso di 27 grammi sequestrati a carico di ignoti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.