La nave Sea Watch non può lasciare il porto di Catania su richiesta dell'Olanda. Lo rende noto la Guardia costiera italiana. L'Olanda "ha effettuato un'ispezione a bordo nei giorni 11 e 12 febbraio", e la nave "non potrà comunque lasciare il porto di Catania, in attesa che le Autorità olandesi concludano ulteriori accertamenti sulla conformità della nave alle normative vigenti, con riferimento all'idoneità al trasporto di un elevato numero di persone per lunghi periodi di tempo".

"L'unità Sea Watch 3, il giorno 31 gennaio - ricorda la nota- è stata ispezionata da militari della guardia costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave ai sensi della Unclos (la Convenzione delle Nazioni unite sul Diritto del mare). In esito a tale ispezione, il 1° febbraio è stata rilevata una serie di non conformità relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino".