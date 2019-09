Nello Musumeci in visita istituzionale al comune di Ramacca

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, lunedì 30 settembre sarà in visita istituzionale al Comune di Ramacca, in provincia di Catania. L’arrivo al Palazzo municipale è previsto per le ore 10, dove ad attenderlo ci sarà il sindaco Giuseppe Limoli. Subito dopo, il governatore incontrerà la Giunta e il presidente del Consiglio comunale. A seguire, il presidente Musumeci, accompagnato dal soprintendente ai Beni culturali etneo, Rosalba Panvini, si recherà nell’area archeologica ‘Castellitto’. La mattinata terminerà con un sopralluogo sulla strada statale 417 Catania-Gela, all’altezza dell'incrocio con la Provinciale Ramacca-Palagonia.