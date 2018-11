Terremoto politico a Misterbianco, rimosso dall'incarico il vicesindaco

“Ho appreso con stupore la notizia che ha coinvolto il vice sindaco Carmelo Santapaola – commenta il sindaco di Misterbianco Nino Di Guardo in merito alla notizia dell’arresto del suo vice – che nei giorni scorsi mi aveva assicurato che era del tutto estraneo all’operazione delle forze dell’ordine. Prendo atto della tempestività delle sue dimissioni e spero che possa dimostrare la sua estraneità nelle sedi opportune.”

Carmelo Santapaola vice sindaco con delega alle manutenzioni stamani è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari per il reato di intestazione fittizia di beni, in quanto proprietario di fatto di una attività commerciale posta sotto sequestro lo scorso 14 novembre.

“Questo episodio – conclude il sindaco Di Guardo – non intacca minimamente l’attività della mia amministrazione che è stata e sarà sempre improntata al rispetto della legalità, alla lotta al malaffare e alla mafia. "Nei prossimi giorni il sindaco provvederà alla sostituzione dell’assessore ed alla assegnazione della nuova delega di vice sindaco.