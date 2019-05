Nuovo mercatino del contadino a piazza I Vicerè, il quinto in città

Apertura ufficiale alla presenza del sindaco Salvo Pogliese di un nuovo mercatino settimanale del contadino a piazza I Viceré, il quinto in città, che si aggiunge ai tre domenicali che si svolgono nelle piazze Verga, Aldo Moro e piazzale Sanzio e a quello del venerdì di piazza Michelangelo.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione pianeta mercati, che ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dal Comune, organizzazione opera già con numerosi analoghi mercatini in altre province siciliane e da oggi anche a Catania, nel popoloso quartiere di Barriera-Canalicchio. All’ apertura del mercatino, ordinato e pulito come si conviene a un luogo di vendita di prodotti di consumo, hanno partecipato il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo, il presidente della seconda municipalità Massimo Ruffino, il consigliere comunale Salvo Peci e tanti cittadini presenti nella grande piazza, che rappresenta un punto di ritrovo fisso per famiglie e bambini.

“Abbiamo scelto la giornata del sabato e la location di piazza I Viceré per svolgere il mercatino -hanno spiegato il sindaco Pogliese e l’assessore Balsamo- per dare la possibilità ai cittadini di rifornirsi direttamente dal produttore, in un giorno della settimana in cui in cui in città non sono aperte aree mercatali a chilometro zero. Un’alternativa in più, a chi vuole usufruire di questi prodotti, che rientra nella nostra impostazione di sostenere il consumo di prodotti locali e le attività commerciali dei produttori delle nostre zone”.

Ogni sabato 24 aziende agricole associate di produttori e allevatori che propongono eccellenze siciliane, dal miele di Zafferana alla carne di suino dei Nebrodi, dalle farine di grani antichi alla frutta secca di Bronte oltre naturalmente a frutta fresca e ortaggi di ogni tipo delle nostre zone, si ritroveranno dalle 8 alle 14,00 a piazza I Vicerè per offrire i loro prodotti di filiera corta e dunque a prezzi contenuti.