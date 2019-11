Seminari gratuiti dell'Officina del tempo a Tremestieri

Il prossimo 14 novembre a partire dalle ore 16 e 30 si svolgerà il terzo Laboratorio gratuito sul made in Italy a supporto di coloro che intendono avvicinarsi al mondo del lavoro, promosso dall’ Officina del tempo e dell’agire con il patrocinio del Comune di Tremestieri Etneo. Nel terzo appuntamento si parlerà di turismo con l'intervento del dottor Luigi Motta . I suggerimenti dell’esperto consentiranno di affrontare il tema del turismo con contenuti innovativi per meglio valorizzare il nostro territorio. L’Officina del tempo e dell’agire è un’iniziativa che nasce da due amici che vivono una condizione di precarietà economica perché senza un lavoro stabile. Si tratta di una condizione molto diffusa che riguarda l'Italia e la Sicilia in particolare e che coinvolge troppi giovani e meno giovani che si trovano ad affrontare una condizione di estrema incertezza che sembra senza prospettiva. Di fronte a questo quadro così negativo, si è pensato di reagire e di mettere in comune le diverse esperienze professionali maturate con coloro che non vogliono ancora rassegnarsi.

I Laboratori hanno come obiettivo principale quello di coinvolgere tutti coloro che intendono valorizzare i propri talenti. Si rivolgono, in particolare, a tutti quelli che amano scrivere, fotografare, disegnare, utilizzare i social network o a tutti coloro che sognano di diventare videomaaker o che sono capaci di organizzare piccoli eventi. Tutti i partecipanti, di qualsiasi età, svolgeranno la loro attività all’interno di un progetto di promozione del made in Italy che intende valorizzare il turismo, l’agroalimentare e l’artigianato del nostro territorio utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla rete di imprese Eccellenza dono di natura 1 , partner dell’iniziativa, che intende promuovere e commercializzare il turismo, l' agroalimentare e l' artgianato Made in Italy . Saranno coinvolti professionisti, imprenditori e docenti che potranno suggerire dei percorsi operativi a supporto dell’iniziativa. Al termine del percorso, sarà organizzato un evento conclusivo pubblico nel corso del quale verrà presentato il progetto promozionale che verrà redatto con la collaborazione di tutti i partecipanti ai laboratori.