L'omaggio di una bambina ai carabinieri di Calatabiano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni CataniaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di CataniaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

I carabinieri di Calatabiano hanno ricevuto stamattina l’inaspettata visita di una bambina di cinque anni, Gaia, che accompagnata dal padre si è recata presso la caserma per manifestare il proprio ringraziamento ai carabinieri per l’attività svolta nell’ambito dei servizi per contrastare il Coronavirus. Ha portato personalmente un cartoncino a forma di cuore preparato insieme alla sorellina Giordana, sul quale ha scritto: “Grazie che ci proteggete da questo mostriciattolo”. I militari hanno ringraziato la bambina per il suo sentito e puro sentimento di benevolenza e gratitudine. Dopo averle consegnato in gesto di riconoscenza il calendario dell’Arma dei Carabinieri, le hanno promesso che sarà loro ospite per un giorno appena cesserà l’emergenza.