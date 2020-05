Open Days “online”, da lunedì l’evento dedicato a chi vuole iscriversi all’Università etnea

Lunedì 18 maggio, a partire dalle 12, sul sito www.unict.it prenderà il via la nuova edizione (interamente online a causa dell’emergenza da Covid-19) degli Open Days dell’Università di Catania, promossi dal Centro Orientamento, Formazione e Placement in collaborazione con Radio Zammù e la Web Tv d’Ateneo: tre giornate di orientamento alla scelta universitaria dedicate ai ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori di 2° grado, ai dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole secondarie ai diplomati e, in generale, a tutti coloro che sono interessati a iscriversi o a trasferirsi all’Università di Catania e che potranno quindi avere tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole tra i 101 corsi di studio dell’Ateneo. La prima giornata, dal titolo “Benvenuti ad Unict”, sarà dedicata ai dipartimenti del settore Scienze Fisiche e Ingegneria / Physical Sciences and Engineering: Scienze chimiche, Fisica e Astronomia, Matematica e Informatica, Ingegneria civile e Architettura e Scuola di Architettura (Siracusa), Ingegneria elettrica, elettronica e informatica e Scienze biologiche, geologiche e ambientali (ambito scienze della terra e dell’universo).



A inaugurare l’evento sarà il rettore Francesco Priolo, dagli studi di Radio Zammù, con l’ausilio dello speaker Danilo Nuncibello. Il fitto calendario prevede le video presentazioni dei dipartimenti e gli interventi del prof. Ignazio Barbagallo, delegato del rettore allo Student Recruitment e del prof. Rosario Castelli, coordinatore della cabina di regia della Comunicazione. A partire dalle 14, prenderà il via la sessione webinar con chat live con i dipartimenti coinvolti per la presentazione dei corsi, dei piani di studio e degli sbocchi professionali di ciascuna laurea; per parlare con docenti e tutor; per scoprire i servizi e le agevolazioni che sono messe a disposizione degli studenti e per chiedere agli esperti d’Ateneo informazioni su come fare per immatricolarsi, iscriversi o trasferirsi da un altro ateneo. La giornata di martedì 19 maggio sarà dedicata ai dipartimenti dell’area delle Scienze della Vita: Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Scienze biologiche, geologiche e ambientali (ambito scienze biologiche e della natura), Scienze del Farmaco, Chirurgia generale e Specialità medico-chirurgiche, Medicina clinica e sperimentale, Scienze biomediche e biotecnologiche e Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate. Infine, mercoledì 20 maggio toccherà ai dipartimenti dell’area delle Scienze sociali e umanistiche: Economia e

Impresa, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze politiche e sociali e Scienze umanistiche). Il contenitore web “Open Days Unict 2020” sarà accessibile attraverso una landing page, visibile solo dal 18 maggio, che mostrerà tutti i percorsi e i collegamenti per visualizzare i contenuti realizzati specificamente per le tre giornate, oltre che per orientare la navigazione dell’offerta formativa e incontrare via chat o su piattaforma streaming i docenti, il personale e gli studenti individuati per effettuare colloqui con i ragazzi delle scuole, con i loro familiari e con gli insegnanti e rispondere a mail e telefonate degli utenti.