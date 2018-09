Ordine dei medici, il ministro Grillo ordina il commissariamento

Il ministro della Salute ha avviato il procedimento di commissariamento dell'Ordine dei Medici di Catania". Lo rendono noto gli avvocati Dario Ricciolia, Luigi Maria Toscano e Rocco Mauro Todero, in una nota congiunta.

"Prescindendo dalle gravi censure mosse all'atteggiamento comportamentale del dottore Massimo Buscema, che dovranno trovare conferma nelle opportune sedi giudiziarie - si legge nella nota - si esprime massima soddisfazione perché tale convincimento si fonda sui rilievi espressi dai dottori Di Mauro, Cosentino, Lo Gerfo, Pennisi e Rizzo".

Questi ultimi, si legge ancora, "da noi patrocinati, hanno proposto, già il 1 agosto, formale istanza al ministro di commissariamento dell'Ordine dei Medici di Catania, in considerazione del fatto che non sia ormai più in grado di assicurare il proprio regolare funzionamento amministrativo. I ricorrenti - conclude la nota - auspicano la pronta ripresa delle regolari attività dell'Ordine a cui orgogliosamente appartengono".