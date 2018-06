Ospedale Cannizzaro, cade un pezzo di controsoffitto in ortopedia

Un pezzo di controsoffitto dell'ambulatorio di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro, in sala d'attesa, si è staccato ed è precipitato su una sedia. A segnalarcelo una lettrice di CataniaToday che stamattina si è recata in reparto per essere visitata. I pezzi di materiale caduti dal tetto erano ancora presenti tra i pazienti seduti in attesa.

L'azienda sanitaria fa sapere che "si è staccato un pannello 40x40, a causa della condensa generata dai condizionatori e che si tratta di un cartongesso molto leggero. La manutenzione è già stata attivata e in ogni caso non c'è nessuna situazione di pericolo".

Gallery