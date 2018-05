Cannizzaro, attivo il progetto "Gamma Knife": trattati i primi pazienti

Ha preso il via nei giorni scorsi, nel pieno rispetto delle tempistiche preventivate, l’attività clinica del nuovo Gamma Knife Icon dell’ospedale Cannizzaro, inaugurato la scorsa settimana e già a pieno regime. Per la prima volta è stata utilizzata la maschera termoplastica, dispositivo introdotto con questo nuovo modello di apparecchiatura, che ha permesso il trattamento in regime ambulatoriale e non più in ricovero.

La maschera, alternativa molto più confortevole rispetto al casco fissato alla testa tramite viti extracraniche, è impiegata nei casi in cui la vicinanza degli organi a rischio rende necessario un trattamento radiante in più frazioni piuttosto che in singola seduta. Sono cinque i pazienti finora trattati con Gamma Knife Icon, tra i quali anche casi di patologie funzionali. La nuova macchina, ultima frontiera della radiochirurgia stereotassica, permette infatti di irradiare con precisione sub-millimetrica non soltanto taluni tumori cerebrali primitivi, maligni o benigni (tra cui i neurinomi dell’acustico, meningiomi, adenomi ipofisari), ma anche metastasi cerebrali, malformazioni vascolari e patologie non tumorali come nevralgia del trigemino, disturbi del movimento, malformazioni artero-venose (angiomi cerebrali).

Il nuovo Gamma Knife Icon, il primo installato in un ospedale pubblico italiano, unico nel centro-sud e tra i 50 presenti in tutto il mondo, ha una gestione funzionale integrata tra le U.O.C. di Neurochirurgia e di Radioterapia dell’Azienda Cannizzaro, ognuna per le proprie competenze, sotto la supervisione dei rispettivi direttori dr. Salvatore Cicero e dr. Francesco Marletta. Il trattamento più idoneo in ciascun caso viene discusso e stabilito da un team multidisciplinare che si riunisce settimanalmente e che ha già programmato i trattamenti delle prossime settimane. Per accedere alle visite ambulatoriali, gli utenti possono contattare lo 095 7264015 (segreteria Radioterapia) o 095 7263435 (segreteria Neurochirurgia), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.