Anche il Cannizzaro celebra la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l'ospedale Cannizzaro di Catania ha voluto offrire il suo contributo di sensibilizzazione al fenomeno con un’attività informativa in Pronto Soccorso, che ha coinvolto gli operatori dell’area dell’emergenza-urgenza e i direttori di Unità Operativa. Si è parlato della procedura per l’accoglienza e tutela delle persone vittime di violenza di genere aggiornata alla luce della recente legge sul “Codice Rosso”, dell’attività di formazione del personale coinvolto nella gestione delle vittime per far emergere i casi di violenza nascosti, dell protocollo d’intesa con i centri antiviolenza per offrire un percorso di accompagnamento. Sono questi gli strumenti di cui l’Azienda Cannizzaro si è dotata per garantire la più idonea assistenza alle persone vittime di violenza di genere.

Strumenti che sono stati presentati questa mattina in Pronto Soccorso, dal Direttore Generale, Salvatore Giuffrida, e dal Direttore Sanitario, Diana Cinà, insieme con i responsabili dell’area dell’emergenza-urgenza e volontari dell’associazione Voi e dell’Avulss. "Questo è un momento importante non di celebrazione, ma di rinnovato impegno che quotidianamente siamo chiamati ad assolvere e che cerchiamo di svolgere al meglio anche avvalendoci dei protocolli che abbiamo voluto adottare", ha detto il dottor Giuffrida. "Ognuno di noi – ha ribadito la dott.ssa Cinà – deve sapere che esiste un percorso dedicato già da tempo, ma adesso fortificato in applicazione delle recenti linee guida ministeriali per le aziende sanitarie e ospedaliere, e secondo le innovazioni della legge del luglio scorso in materia di in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".