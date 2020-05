Palagonia, scoperto un panificio abusivo: disposta la chiusura

I carabinieri della stazione di Palagonia, nell’ambito di un piano di controllo delle attività produttive operanti nel territorio, hanno proceduto ad una verifica di un’attività commerciale adibita alla panificazione con relativa vendita del prodotto, in via Ducezio. Nel corso dell’attività ispettiva è emerso come l’esercizio commerciale operasse in assenza di regolare autorizzazione, in trasgressione dell’art. 4/1 comma del decreto nr. nr. 842/1.s dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, che sanziona proprio chi opera in quel settore. A carico dell’artigiano titolare dell’esercizio commerciale pertanto, un 43enne del posto, è stata disposta la chiusura del panificio con la contestuale richiesta di emissione della relativa ordinanza sindacale, nonché è stata sequestrata la merce con applicazione di una sanzione amministrativa di 3000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.