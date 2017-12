Parcheggio selvaggio a San Giovanni Galermo, Zingale chiede controlli

Auto parcheggiate sui marciapiedi, pedoni costretti a camminare ai bordi della corsia e residenti che si ritrovano l’ingresso di casa praticamente bloccato da un’auto o uno scooter. In via San Giovanni Battista l’inciviltà di molti, la carenza di stalli e la mancanza di controlli sta diventando una costante che scatena le proteste degli abitanti di questa parte di San Giovanni Galermo.

Giuseppe Zingale, vice presidente della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”, si fa portavoce delle loro segnalazioni e chiede al Sindaco Bianco e all’assessore alla Viabilità di attivare un tavolo tecnico con polizia municipale, associazioni del territorio, istituzioni e comitati cittadini per un’azione di prevenzione ed educazione verso il rispetto delle regole del codice stradale, per migliorare e valorizzare il commercio lungo l’intera via San Giovanni Battista. Qui infatti persistono attività che creano un viavai continuo di utenti come la farmacia e l’ufficio postale. Persone costrette a fare lo slalom tra le due e le quattro ruote per sbrigare le proprie commissioni.

"Ecco perchè - conclude Zingale - dopo gli interventi nel parcheggio scambiatore e in piazza Chiesa Madre, occorre avviare su una delle principali arterie del quartiere di San Giovanni Galermo un progetto a lungo termine che però non si basi solo ed esclusivamente sull’elevare multe. Ovviamente chi viola le regole del codice stradale va assolutamente perseguito con le sanzioni previste dalla legge e deve pagare le multe ma, allo stesso tempo, occorre attivare tutte quelle procedure necessarie ad aumentare il numero di stalli a disposizione nelle strade limitrofe a via San Giovanni Battista oltre a potenziare, attraverso l’utilizzo dell’autobus, i collegamenti tra il posteggio scambiatore e piazza Chiesa Madre. Il posteggio selvaggio e gli atteggiamenti dei soliti furbi causano, nelle ore di punta, continui ingorghi a San Giovanni Galermo che provocano il caos e mandano in tilt la viabilità del quartiere".